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Мишутка
6 месяцев 3 дня
Мама: olenenok
Вес 7800 Рост 69 ОГ 44 ОГр 45 Отжимается полностью на вытянутых руках. На боку приподнимается полусидя с упором на предплечье. Поджимает оба колена...
Юлиана
3 месяца 23 дня
Мама: Natka
Юлиана сегодня 3 раза сама переворачивалась со спинки на живот!!!!!)))
Александра
3 года 11 месяцев 8 дней
Мама: LiskaSi1
сегодня 20 января пятница. Доча сегодня ночью плохо спала, поятому я решила остаться дома, жалко было ее будить. на работе сказала, что у меня темп...
Виктория
2 года 1 месяц 26 дней
Мама: Nuta
Вес 12700г (+400), рост 87,5см (+1,5см) ОГр 50 см, ОГ 47,5см (+0,5см) и стопа 14,3 см Режим ...
Тимофей
3 месяца 16 дней
Мама: Ольга
Второй день Тимоша пускает слюни и делает губами что-то вроде "бррррр") Говорит ма и ам. А сегодня два раза сказал "ма" и получилось "мама". Забавно)
Федор
2 месяца 7 дней
Мама: Виктория
Маленький, хорошенький, любимый! 18го ноября мы уже были дома
Алиса
1 год 9 месяцев 1 день
Мама: Illana
Вылез нижний правый клык. Есть стала чуть получше. Спать тоже лучше.
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Кира
2 года 11 месяцев 2 дня
Мама: Ольга
Хорошо болтает, любит мультики о машинках, типа "Вспыш", любит слушать книги. Перестали одевать подгузник на ночь, бужу по 1 разу за ночь пописать ...
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Анеля → нам помогла моя безмолочная диате и фенхелевый чай - я его пила сама и ребенку давала.
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Валентина → через день
Валентина → крем это только профилактика. Если есть уже выпирающая вена - крем не поможет