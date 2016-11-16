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Лучшие зимние развлечения
16 Ноября 2016
Лучшие зимние развлечения
Эту статью мы посвящаем - зиме. И тому, как в эту удивительную пору года весело и с пользой провести время. Итак, самые интересные и волшебные зимние развлечения, которые помогут добавить веселья и радости в вашу жизнь!
Лучшие зимние развлечения Как все успеть? Лучшие техники личного тайм-менеджмента Что модно в сезоне осень-зима 2016 Пилатес. Упражнения для снижения веса Уборка по методу Конмари, мой опыт

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7 месяцев 19 дней
Мама: Марьям (Регина)
подходит ко мне и говорит "меммем"(что означает ням-ням); стоит не держась сек.10, делает шаги держась за опору. из прикорма предпочтение домашнему...
Александр
1 год 6 месяцев 2 дня
Мама: Екатерина
16 ЗУБОВ. ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОДВИЖНЫЕ ЗАНЯТИЯ. НРАВИТЬСЯ, ЧТОБ ЕМУ ЛИСТАЛИ И РАССКАЗЫВАЛИ КНИЖКУ. НРАВИТЬСЯ ИГРАТЬ С ХЛОПУШКОЙ. ПОДКАТЫВАЕТ МАШИНКУ К СТ...
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1 год 8 месяцев 10 дней
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Вылез верхний левый клык. Уже неделю плоховато ест. Пьет много молока. Ждем четвертый клычок ))
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