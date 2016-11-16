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Милана
6 месяцев 4 дня
Мама: Алена
У Миланы вылезли ещё два зубика вверху, сидит с упором, уверенно стоит на ножках при поддержке. Много смеётся, любит лежать на животике. Кушает суп...
Владислав
1 год 9 месяцев 2 дня
Мама: Анастасия
С горшком пока провал. Просился, а потом перестал проситься. Думаю, что из-за того, что много одевали памперс - на прогулку, на занятия, теперь пыт...
Виктория
2 года 2 месяца
Мама: Nuta
Вес 12500г (-200г), рост 88см (+0,5см) ОГр 50 см, ОГ 47,5см и стопа 14,3 см Режим дня :...
Robert
3 года 6 месяцев 1 день
Мама: 0le4k0
писяется иногда))))
Тимофей
3 месяца 20 дней
Мама: Ольга
Первые попытки засмеяться)) Особенно смешно нам во время зарядки) Вчера сунула ему в руку погремушку. Хочет взять в рот её, трясёт, язык высовывает...
Тимур
1 год 4 месяца 11 дней
Мама: Яна Дубинина
умеет сам кушать ложкой, но стал вредный в еде, не можем накормить уже несколок дней. говорит мяумяу, пытается сказать слово банан (любимый фрукт),...
Настенька
6 месяцев 3 дня
Мама: Елизавета
У Настеньки вылезли зубки,уже большие,торчат. Начала сидеть с 16 января, сидит хорошо ей очень нравиться. Теперь купаемся тоже сидя в стульчике. 23...
Костя
3 месяца 5 дней
Мама: Ольга
Лёжа на животе опирается на ручки. смётся. нравится "летать". поёт "песенки"
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Regina → Ну да , если ваш врач вам толком ничего не объясняет, попробуйте проконсультироваться у другого) У меня когда ...
Regina → я делала горчичную маску, волосы ростут очень быстро, к сожалению очень пересушивает кончики)
Regina → в основом через день) изредко раз в три дня)
Regina → всю жиизнь были короткие волосы, а потом начала отпускать, хотела обрезать муж не разрешает))))
Regina → в свои 30 с хвостиком, чувствую себя на 18)
Regina → мда что что а переедать на ночь надо заканчивать))))))))))
Regina → если постоянно заниматься то эффект будет, а если периодчески то пустая трата времени) мама крутила когда то 2...
Regina → неплохая книга)
Limonka → попробуйте проконсультироваться у другого врача.
Limonka → Мне очень нравится Блейк Лавли и Кара Делевинь)
Limonka → синий, зеленый, красный, с черным и белым круто смотрится)
Limonka → по мне их можно носить не в зависимости от моды, особенно если жилет из натурального меха)
Limonka → А я предпочитаю дорогое и красивое, только на критические дни у меня обычные хлопок)
Limonka → Я просто не заморачиваюсь по этому поводу) мне вообще все равно что обо мне думают люди)
Тая → Арничка, какая замечательная книжка! Спасибо!