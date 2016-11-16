|
Новое в дневниках развития Завести дневник развития
Анна
3 года 6 месяцев
Мама: nikOle4ka
29 октября- 7ноября 2019 были в Египте
Виктория
2 года 1 месяц 20 дней
Мама: Nuta
Уже 5 дней без смеси на ночь! После обеденного сна то сок попьет, то пюре скушает, потом часов в 7 каша без молока.
Тимофей
3 месяца 10 дней
Мама: Ольга
Тимоша стал вытягивать ручки кулачками вперёд. Скоро наверное начнёт рассматривать. Уже несколько дней примерно в одно время в 12 - 13 часов уклады...
Юлиана
3 месяца 17 дней
Мама: Natka
Сегодня Юляночка пыталась хохотать, по крайней мере было на это сильно похоже)))
Арон
4 месяца 26 дней
Мама: Анастасия
Арончик прошёл общеукрепляющий курс массажа - ему очень понравилось , на протяжении всего курса был весел и всё старательно выполнял )) самостоятел...
Руслан
1 год 3 месяца 24 дня
Мама: Katya
Показался сверху справа один жевательный зубик и сразу прошли донимающие которую неделю сопли. Ура!
Адушка
1 год 9 дней
Мама: Paulina
Нашему любимому Адуванчику 1 год! Время летит со стремительной скоростью :) Она ходит за ручку, иногда делает пару шажков от мамы к папе сам...
Все наши пользователи
Милан
4 месяца 20 дней
Мама: Маруся
Научился произносить звуки ау-гу-ма. Видит нас, улыается, высовывает язык ( когда какает, во время купания). Сидит на шезлонге по 15-20 минут, види...
Обсуждают на форуме
Сейчас обсуждают (прямой эфир)
Дмитрий Самойлов → Купить можно недорого, если поискать на вторичном рынке, например на доске объявлений. Рано или поздно появятс...
Ольга → Lisi4ka писал(а) Наверняка вы все с таким сталкивались: вы хотите одно блюдо, более диетическое, а муж - сове...
Ольга → Мой без салатов жить не может. Готов есть только салатики и мясо. ВСЕ!!! Больше ничего не надо.
Анеля → Какие могут быть народные средства у младенца? Врача вызывайте, насморк разным бывает!
Анеля → нам помогла моя безмолочная диате и фенхелевый чай - я его пила сама и ребенку давала.
Лиза Будюк → Ну нам, всё-таки, это было бы не очень удобно по времени. Мы с утра любим поспать и оттягиваем подъём до посл...
Елена Ваина → Адрианна Елова писал(а) Ужас какой…пластика должна помочь. Вы ещё ни раз не консультировались с хирургом? п...
Ленка Пенка → Так у меня муж тоже в Москве работает, и увольняться не собирается. Специально засекали время - до МКАДа от Пе...
Лиза Будюк → Мы вот тоже рассматриваем варианты переезда загород, но только поближе к МКАДУ, чтобы в Москву было удобно доб...
Ленка Пенка → Хорошие дома, так и хочется сказать дизайнерские. А квартиру в данном случае я имела ввиду конкретную - 70 кв....
Маргарита Рябова → Интересно, что представляют из себя дома, которые дешевле чем квартира? И вас не смущает что в этом Петрово па...
Ленка Пенка → Мы вот буквально на днях офомили земельный участок в кп Петрово парк и нам сразу предложили с десяток варианто...
Тина Коралова → Елена Ваина писал(а) Делала лазерную эпиляцию ног как раз таки летом. Мастер не объяснила , что этого нельзя,...
Валентина → через день
Валентина → крем это только профилактика. Если есть уже выпирающая вена - крем не поможет