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Тимофей
2 месяца 26 дней
Мама: Ольга
Первые попытки засмеяться)) Особенно смешно нам во время зарядки) Вчера сунула ему в руку погремушку. Хочет взять в рот её, трясёт, язык высовывает...
Раян
7 месяцев 19 дней
Мама: Марьям (Регина)
подходит ко мне и говорит "меммем"(что означает ням-ням); стоит не держась сек.10, делает шаги держась за опору. из прикорма предпочтение домашнему...
Александр
1 год 6 месяцев 2 дня
Мама: Екатерина
16 ЗУБОВ. ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОДВИЖНЫЕ ЗАНЯТИЯ. НРАВИТЬСЯ, ЧТОБ ЕМУ ЛИСТАЛИ И РАССКАЗЫВАЛИ КНИЖКУ. НРАВИТЬСЯ ИГРАТЬ С ХЛОПУШКОЙ. ПОДКАТЫВАЕТ МАШИНКУ К СТ...
Павел
1 год 6 месяцев 2 дня
Мама: Екатерина
16 ЗУБОВ. ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОДВИЖНЫЕ ЗАНЯТИЯ. НРАВИТЬСЯ, ЧТОБ ЕМУ ЛИСТАЛИ И РАССКАЗЫВАЛИ КНИЖКУ. НРАВИТЬСЯ ВЫПЛЕВЫВАТЬ ПУСТЫШКУ СТОЯ В КРОВАТКЕ. ПОДКАТ...
Алиса
1 год 8 месяцев 10 дней
Мама: Illana
Вылез верхний левый клык. Уже неделю плоховато ест. Пьет много молока. Ждем четвертый клычок ))
Анжелика
1 год 4 месяца 26 дней
Мама: Марина Алимбаева
7 декабря произошло страшное, Анжелика рассекла лоб об ребро двери. Ездили зашивать. Слава Богу, на развитии никак не отразилось. Стала кружиться в...
Злата
2 года 11 месяцев 23 дня
Мама: Юлия
Научилась самостоятельно застегивать/расстегивать пуговицы
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Кристина
1 год 1 месяц 21 день
Мама: Irina
23 декабря - вышел 4-й зуб - правый верхний резец
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Тина Коралова → Елена Ваина писал(а) Делала лазерную эпиляцию ног как раз таки летом. Мастер не объяснила , что этого нельзя,...
Валентина → через день
Валентина → крем это только профилактика. Если есть уже выпирающая вена - крем не поможет
Мечтательная → я хотела пойти на йогу, а потом щаписалась на пилатес - очень классно. говорят, что это даже лучше йоги
Валентина Орлова → Эмбер писал(а) Я тоже после душа волосы по ванне собирала, очень долго сыпались. Наткнулась на ампулы от выпа...
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Мечтательная → пейте воду -стакан, до еду, минут за 20, еще нтощак пейте и не ешьте за 3 часа до сна. это минимум, который до...
Мечтательная → здоровый сон - это очень полезно прежде всего для мозгов. если ничего не снится, тогда мозг действительно отды...
Natali-90 → я лично не красила, но не могу сказать, что думаю, что это как то опасно или плохо. мне кажется. ничего страш...
Кисуля → Кнопочка писал(а) Кисуля, вы серьезно? :) Отрицаете все медицинские исследования на эту тему? :)) Андрогенное...
DusiaV → У всех своя судьба. Не всякая женщина может найти себе пару, даже просто для па. Ведь есть много женщин не оче...
Анна Брянская → тем более что стоит он не очень дорого
Анна Брянская → я в этом году исполнила мечту и снегом разрисовала окна. А коты гады постирали ))
Анна Брянская → после 32 уже стала чувствовать (((
Эмбер → Я тоже после душа волосы по ванне собирала, очень долго сыпались. Наткнулась на ампулы от выпадения волос kera...