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Лучшие зимние развлечения Эту статью мы посвящаем - зиме. И тому, как в эту удивительную пору года весело и с пользой провести время. Итак, самые интересные и волшебные зимние развлечения, которые помогут добавить веселья и радости в вашу жизнь!

Лучшие зимние развлечения Эту статью мы посвящаем - зиме. И тому, как в эту удивительную пору года весело и с пользой провести время. Итак, самые интересные и волшебные зимние развлечения, которые помогут добавить веселья и радости в вашу жизнь!

Как все успеть? Лучшие техники личного тайм-менеджмента Существует немалое количество техник в этом направлении, сегодня я хочу рассказать о двух простых, но классных, полезных и эффективных техниках личного тайм-менеджмента. Таких как, to-do list (или списки дел) и матрица Эйзенхауэра. Но прежде чем приступить к осваиванию этих замечательных техник, ответьте на вопрос. Для чего важного и нужного вы хотите освободить время, чего вам очень хочется, но за рутиной дел не успевается?

Что модно в сезоне осень-зима 2016 В этой статье мы рассмотрим основные тенденции сезона осень-зима 2016. Какие цвета будут акутальны? Какие фактуры? Что является мастхэвом сезона? Обо всем этом мы поговорим сегодня, опираясь на коллекции ведущих брендов, вышедших для сезона осень-зима 2016.

Пилатес. Упражнения для снижения веса Эти упражнения по методике Пилатес помогут вам: снизить вес, значительно улучшить контуры тела, сделать фигуру более изящной, улучшить здоровье. Поэтому не откладывайте занятия в долгий ящик, начните уже сегодня! Но не забудьте об основных правилах пилатеса, которых следует придерживаться при выполнении упражнений.