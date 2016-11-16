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Виктория
2 года 1 месяц 13 дней
Мама: Nuta
Вес 12700г (+400), рост 88,5см (+2,5см) ОГр 50 см, ОГ 47,5см (+0,5см) и стопа 14,3 см Режим ...
Милан
4 месяца 13 дней
Мама: Маруся
Научился произносить звуки ау-гу-ма. Видит нас, улыается, высовывает язык ( когда какает, во время купания). Сидит на шезлонге по 15-20 минут, види...
Виктория
7 месяцев 14 дней
Мама: Tatyana
Хорошо ползает самостоятельно встает на ножки, держась за опору. ходит при поддержке любит кататься у папы на шее)) не очень любит других детей хв...
Виктория
6 месяцев 20 дней
Мама: Риточка Авраменко
УРА! Наши первые зубки и ты сидишь!
Ахмад (Амир)
2 года 8 месяцев 25 дней
Мама: Марьям (Регина)
2,8 полных: говорит короткими предложениями на рус.яз., словосочетания и отдельные слова на тат.яз(родном). растет очень добрым и смышленым, но сер...
Тимофей
3 месяца 3 дня
Мама: Ольга
Тимоша смеётся)
Виталий
6 месяцев
Мама: Екатерина Екимова
Появляются 2 нижних, средних резца прямо на новый год, первый прорезался 27 декабря, второй 2 января
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Гришенька
2 года 7 дней
Мама: olenenok
Вот и 2 года! Рост 89, вырос за год на 11 см. Вес 14 кг, за второй год жизни 3900 набрал. ОГ 52 ОГр 52 Стопа 14см Наклевываются последние молочные ...
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Валентина → через день
Валентина → крем это только профилактика. Если есть уже выпирающая вена - крем не поможет
Мечтательная → я хотела пойти на йогу, а потом щаписалась на пилатес - очень классно. говорят, что это даже лучше йоги
Валентина Орлова → Эмбер писал(а) Я тоже после душа волосы по ванне собирала, очень долго сыпались. Наткнулась на ампулы от выпа...
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Мечтательная → пейте воду -стакан, до еду, минут за 20, еще нтощак пейте и не ешьте за 3 часа до сна. это минимум, который до...
Мечтательная → здоровый сон - это очень полезно прежде всего для мозгов. если ничего не снится, тогда мозг действительно отды...
Natali-90 → я лично не красила, но не могу сказать, что думаю, что это как то опасно или плохо. мне кажется. ничего страш...