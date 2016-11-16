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Милан
5 месяцев 3 дня
Мама: Маруся
За этот месяц малыш научился интересно пищать, петь (по утрам особенно). Стал часто говорить "МА". Улыбается чаще с утра, к вечеру устает и канючит...
Генрих-Лев
1 год 1 месяц 13 дней
Мама: Лена Леонтьева
Начал стоять без опоры!
Ариана
2 года 3 месяца 23 дня
Мама: Анастасия
Арианушка растёт, активно пополняет свой словарный запас и много разговаривает на своём языке,очень любит своего братика , укачивает его,поёт песен...
Арон
5 месяцев 9 дней
Мама: Анастасия
Арончик любит петь песенки и криком привлекать внимание, что бы его взяли на ручи. Переворачиается на животик с любого бока, крутится вокруг своей ...
Mark
1 год 5 месяцев 23 дня
Мама: 0le4k0
ставит стул и открывает двери или достает предметы
Милана
6 месяцев 8 дней
Мама: Алена
У Миланы вылезли ещё два зубика вверху, сидит с упором, уверенно стоит на ножках при поддержке. Много смеётся, любит лежать на животике. Кушает суп...
Владислав
1 год 9 месяцев 6 дней
Мама: Анастасия
С горшком пока провал. Просился, а потом перестал проситься. Думаю, что из-за того, что много одевали памперс - на прогулку, на занятия, теперь пыт...
Виктория
2 года 2 месяца 4 дня
Мама: Nuta
Вес 12500г (-200г), рост 88см (+0,5см) ОГр 50 см, ОГ 47,5см и стопа 14,3 см Режим дня :...
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Kodi Kon → Компьютер конечно не запретишь, да и пригодится это в школе, что бы не быть белой вороной.
Regina → Ну да , если ваш врач вам толком ничего не объясняет, попробуйте проконсультироваться у другого) У меня когда ...
Regina → я делала горчичную маску, волосы ростут очень быстро, к сожалению очень пересушивает кончики)
Regina → в основом через день) изредко раз в три дня)
Regina → всю жиизнь были короткие волосы, а потом начала отпускать, хотела обрезать муж не разрешает))))
Regina → в свои 30 с хвостиком, чувствую себя на 18)
Regina → мда что что а переедать на ночь надо заканчивать))))))))))
Regina → если постоянно заниматься то эффект будет, а если периодчески то пустая трата времени) мама крутила когда то 2...
Regina → неплохая книга)
Limonka → попробуйте проконсультироваться у другого врача.
Limonka → Мне очень нравится Блейк Лавли и Кара Делевинь)
Limonka → синий, зеленый, красный, с черным и белым круто смотрится)