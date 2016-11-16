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Алиса
1 год 9 месяцев 10 дней
Мама: Illana
С 23 по 28 января ездили в HELIOPARK Thalasso. Понравилось. Много всего сделано для деток и еда преотличная )) Алиса знает все цифры и половину алф...
Тимофей
3 месяца 26 дней
Мама: Ольга
Сегодня рассматривали свои ручки. И когда я переворачиваю его на живот, стал поактивнее. Пытается перевернуться с моей помощью.
Виктория
2 года 2 месяца 5 дней
Мама: Nuta
Вот нам и месяц Папа по тихоньку привыкает к Викуше, но подгуз еще не решается менять Зайку купаем уже в ванной большой с ...
Маргарита
1 год 10 месяцев 12 дней
Мама: Наталья Снадина
прорезался правый нижний клык. лез тяжело,с соплями и кашлем
Кира
2 года 11 месяцев 9 дней
Мама: Ольга
Хорошо болтает, любит мультики о машинках, типа "Вспыш", любит слушать книги. Перестали одевать подгузник на ночь с 2,10, бужу по 1 разу за ночь по...
Алиса
2 месяца 3 дня
Мама: Ольга
Алиса уже все чаще улыбается и издает смешные "курыкающие" звуки, особенно когда ей говорят компименты и целуют. Голову держим хорошо. Засыпаем око...
Милан
5 месяцев 5 дней
Мама: Маруся
За этот месяц малыш научился интересно пищать, петь (по утрам особенно). Стал часто говорить "МА". Улыбается чаще с утра, к вечеру устает и канючит...
Генрих-Лев
1 год 1 месяц 15 дней
Мама: Лена Леонтьева
Начал стоять без опоры!
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Mary Popins → С детьми? Когда разница была не так ощутима (4 года), то делили игрушки, потом старший больше проводил времени...
Тина Коралова → Спасибо за советы
Тина Коралова → Елена Ваина писал(а) Да уж, я тоже до поры до времени не подозревала. Просто не введена в курс дела была. Обр...
OlgaOlga → Анеля писал(а) пробовала закаляться, ложилась в холодную ванну на 30 секунд, но к этому состоянию так и не см...
Адрианна Елова → Тина Коралова писал(а) Никогда не думала, что в Корее медицина на высоком уровне. Наверное просто этим делом ...
Анеля → пробовала закаляться, ложилась в холодную ванну на 30 секунд, но к этому состоянию так и не смогла привыкнуть....
Анеля → Раз переносите тяжело, то лечение требуется комплексное. Мы тоже ветрянку тяжело переносили с высокой температ...
phityuma → Тая, на радость!
Снежанна → Мы тоже выбирали с "повышенной проходимостью") В принципе амортизаторы хорошо компенсируют нежелание делать но...
Снежанна → Если зимой - наверно лучше трансформер, как у нас.
Kodi Kon → Компьютер конечно не запретишь, да и пригодится это в школе, что бы не быть белой вороной.
Regina → Ну да , если ваш врач вам толком ничего не объясняет, попробуйте проконсультироваться у другого) У меня когда ...
Regina → я делала горчичную маску, волосы ростут очень быстро, к сожалению очень пересушивает кончики)
Regina → в основом через день) изредко раз в три дня)
Regina → всю жиизнь были короткие волосы, а потом начала отпускать, хотела обрезать муж не разрешает))))